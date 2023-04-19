انت الان تتابع خبر يخرب بيت أبو كدة.. تعليق مفاجئ من فريدة سيف النصر على مسلسل جعفر العمدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبدت الفنانة فريدة سيف النصر، إعجابها بـ مسلسل جعفر العمدة والذي يُعرض في شهر رمضان الحالي، وبكل أبطاله.

وكتبت “فريدة” من خلال حسابها بموقع فيس بوك: “جعفر العمدة.. طيب إيه بقى.. يخرب بيت أبو كده.. أنا فنانة قبل انت ما تتولد علشان تقعدني مبهورة من الريأكشنات وتعابير عضلات وشك وعينيك والدوخة اللي جت لك كأن روحك بتتسحب منك وهي بتقول لك ابنك سيف دي حالة.. أما عالسلم بقى لما شوفت ابنك دوخة من نوع تاني روحك رجعت في جسمك ودموع سخنة باشتياق وحنان.. إنت إيه.. أنا دوخت معاك.. دي مشاهد تتدرس”.

فريدة سيف النصر: محمد رمضان حالة خاصة لن تتكرروتابعت: “رمضان حبيبي.شاء من شاء وأبى من أبى.. إنت حالة خاصة جدا لم ولن تتكرر.. أما محمد سامي أدعي أقول إيه.. يخرب بيت اختياراتك للأغاني والكلمات والكتابة والإخراج إنت مش طبيعي.. فاكر لما تكلمنا عن إني دماغي مضروبة فن.. إنت بقى إيه مضروبة معجونة فن.. على فكرة الممتازين كتير لكن.. المميز اللي عنده الخلطة دي بالإحساس الصادق وحب الناس.. من غير إحساس تبقى صنعة مش فن.. بحبكم أوي وبحب كل حد عنده فن بجد لأن الفن أسمى وأعلى ما في الوجود.. والموهبة هبة من الوهاب والمحبة من عنده هو الله والنجاح رزق يعني كله إرادته هو العلي العظيم”.