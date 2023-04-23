تويتر يعيد علامة التوثيق الزرقاء إلى حساب محمد هنيدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 09:29 صباحاً - كشف الفنان محمد هنيدي عن عودة علامة التوثيق الزرقاء إلى حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وقال هنيدي، الذي يحظى بمتابعة نحو 14 مليون مستخدم، في تغريدة نشرها عبر تويتر: «بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وإني اشتركت في خدمة تويتر بلو، مع إني مشتركتش».

وأضاف مازحا: «واضح إن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه».

وكان هنيدي قد أعلن، أمس السبت، رفع علامة التوثيق عن حسابه، مؤكدا أنه استبدلها بعلامة أخرى لطفل (إيموجي)، قاله عنه: «عامل نفسع توثيق ذهبي».