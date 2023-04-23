انت الان تتابع خبر اتفرج .. مي سليم تحقق فوزاً كبيراً على رانيا يوسف بالأصفر المكشوف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم خلال تواجدها في منزلها، مرتدية فستان ضيق للغاية من اللون الأصفر القصيرة والمكشوف من منطقة الصدر والأرجل بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وشاركت الفنانة اللبنانية في مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاءصادق، وإخراج أحمد عبد العال.

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