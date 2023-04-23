انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد تثير غرائز الشباب في حضن هذا الرجل بالأسود القصير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال الأسانسير بإطلاله مثيرة في حضن زوجها مرتدية فستان قصير فوق الركبة من اللون الأسود بطريقة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد ظهرت بدون مكياج نهائياً وبدون ضع احمر الشفاه، معلقة عيد سيعيد

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصورة هو عيد مبارك عليكم -اكتر حد بحبه ع السوشيال- يسعد قلوبكم وايامكم- ربنا يسعدكم ويحفظكم من كل شر ويخليكم لبعض يارب العالمين.

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