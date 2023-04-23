وزيرة الثقافة تفتتح أعمال تطوير ”مسرح ميامي” و تشهد عرض ”طيب وأمير”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أبريل 2023 12:29 مساءً - نيفين الكيلاني: الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من مسارح الدولة

أزاحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير وتحديث "مسرح ميامي"، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، وشهدت وزيرة الثقافة العرض المسرحي الافتتاحي "طيب وأمير"، والذي يدور حول تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن افتتاح مسرح ميامي يُمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد ، منها مشروعات تطوير مسرحي الغد و بيرم التونسي ،وكذلك إعادة هيكلة مسرحي متروبول، والعائم ، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض المسرحي "طيب وأمير" ، ووجهت التهنئة لفريق العمل على عرضهم الافتتاحي وحثتهم على بذل مزيد من الجهد ، وثمنت جهود الفنانين والمبدعين في إثراء المشهد الثقافي المصري.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامي بعد تطويره بالشكل الذي يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتي شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتجاوزت بعض العروض ال 100 ليلة عرض مسرحي، وهو ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

ومن جانبه، وجه الفنان ياسر الطوبجي، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامي وإعادة تشغيله بعد تطويره وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدي، جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالًا كوميدية معاصرة في رداء جديد يناسب الجمهور الحالي والأجيال الحديثة، فكانت مسرحية "طيب وأمير" المأخوذة من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري ، وأضاف أن خطته في المرحلة القادمة تكمن في جذب نجوم الكوميديا ، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدي المصري.

عرض "طيب وأمير" بطولة عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، نهى لطفي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، محمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، تأليف أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر.