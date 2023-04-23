انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا أرسلت الفنانة أحلام للملكة رانيا العبدالله وابنتها الأميرة إيمان عبد الله الثاني من هدايا.. شيء لا يظاهى بثمن!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وجهت رسالة تهنئة ومحبة للملكة رانيا العبد الله تهنئة زواج ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، التي شاركت كواليس تجهيزاتها لليلة الحناء الخاصة بها.

حيث ان الفنانة أحلام حرصت على تهنئة الملكة رانيا بمناسبة زواج بنتها، حيث وجهت لها رسالة اشادت بتواضعها عقب ظهورها وهي تشارك في تجهيز فستان حناء ابنتها.

وشاركت أحلام صورة الملكة رانيا وهي تزين خصر ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، بحزام فستان زفافها هي، وتنسقه بطريقة معينة لكي يلائمها.

أحلام كتبت معلقة على صورة الملكة رانيا: "ربي يتمم بالفرح والسعادة يا رب، ما شاء الله على تواضعكم".

رسالة أحلام للملكة رانيا بمناسبة زواج الأميرة إيمان

كانت الملكة رانيا قد شاركت صورة تجهيزها لفستان ابنتها في حفل الحناء، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث ظهرت وهي تنسق الحزام الأبيض المزين بقطع ذهبية فريدة على طريقتها.

ظهرت الأميرة إيمان وهي ترتدي فستاناً تراثياً باللون الأبيض، مشغول يدوياً على الطريقة الفلسطينية والأردنية بينما ظهرت الملكة رانيا بإطلالة عصرية عملية حيث ارتدت تي شيرت باللون الأسود وبنطلون باللون البيج.

وحزام زفاف الملكة بدأ متسقا مع القطعة التي صممتها ريما دحبور، والتي علقت على الصورة قائلة: "بدأ العد التنازلي للعرس للملكي الأردني… الملكة رانيا تشارك في تحضير إطلالة العروس، الأميرة إيمان لليلة الحناء التي تسبق إقامة حفل الزفاف، وسترتدي سموها ثوباً تراثياً من تصميم ريما دحبور. نترقب بشوق رؤية الإطلالة الكاملة للعروس".

يذكر أنه من المقرر أن تحتفل الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بزفافها يوم 13 مارس الجاري، على عريسها السيد جميل ألكساندر، حيث بدأت التجهيزات والصور التي انتشرت قبل انعقاد الزفاف.