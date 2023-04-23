انت الان تتابع خبر مفاجأة صلة القرابة يبن طارق النهري وأمير كرارة.. شوفوا يقربله ايه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان طارق النهري، من خلال حلوله كضيف في برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الذي يتم إذاعته على قناة الحياة، وكشف عن صلة القرابة بينه وبين الفنان أمير كرارة، وتحدث أيضا عن كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023.

طارق النهري يتحدث عن مسلسل جعفر العمدة

وقال النهري من خلال حديثه، إنه ابتعد فترة عن الفن وعن التصوير، وهو ما تسبب في حزنه بشدة، ولكن بعد عودتي من خلال مسلسل جعفر العمدة، أنا كنت قلقان وخائف ولكن والحمد لله سعدت بردود الفعل ونجاح المسلسل.وأضاف من خلال حديثه وقال، أنا سعيد بنجاح المسلسل لدرجة بأن الناس بتستقبلني في مكان إقامتي بحدائق القبة استقبال الفاتحين، وبعد ذلك عادت الروح لي مجددا بما فعله الناس وباستقبالهم لي في مكان إقامتي.

صلة القرابة يبن طارق النهري وأمير كرارة

وأوضح النهري خلال حديثه وقال، إنني على صلة قرابة بالفنان أمير كرارة وهو ابن خالي، وفي تشابه بيننا، وذلك لدرجة بأن الفنان محمد رمضان خلال تصوير أحداث مسلسل جعفر العمدة، قالي لي أنت قريب أمي.

واستكمل كلامه وقال، قمت في مسلسل سوق الكانتو، بتقديم دور مهم ومختلف لراجل يبيع الكحوليات ومتواطيء مع الإنجليز، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب.