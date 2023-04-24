انت الان تتابع خبر هالة صدقي تتصدر التريند بإطلالات أنيقة ورقيقة.. اتفرج صور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة هالة صدقي ضيفة على الإعلامية المتألقة منى الشاذلي في برنامجها “معكم” الذي تقدمه عبر قناة سي بي سي الفضائية، ومن هنا تصدرت الفنانة هالة صدقي تريند مؤشر البحث جوجل، فقد تحدثت خلال لقائها عن كواليس مسلسل “جعفر العمدة” الذي نال على إعجاب عدد كبير من المتابعين لها.

هالة صدقي تتصدر التريند

تصدرت الفنانة الجميلة هالة صدقي مؤشر البحث جوجل بعد مسلسلها الرمضاني “جعفر العمدة” وقد قامت الإعلامية المتميزة “منى الشاذلي” ببرنامجها “ممكن”، وقد تحدث الفنانة هالة صدقي عد دورها في المسلسل الذي نال على إعجاب عدد كبير من المتابعين بجميع أنحاء الوطن العربي.من المعروف عن الفنانة هالة صدقي أنها تحرص على أن تظهر دائمًا بشكل مختلف ومتميز، فدائمًا ما تهتم بإظهار جمالها، فدائمًا ما تميل لاختيار ألوان المكياج الناعمة التي تستطيع من خلالها أن تبرز مدى جمال ورقة ملامحها، بالإضافة إلى أنها تميز لاختيار ألوان الروج الهادئة التي تزيد من رقة ملامحها.

الجميلة هالة صدقي

كما أنه من المعروف عن الفنانة هالة صدقي أنها تفضل أن تترك خصلات شعرها طويلة ومنسدلة على كتفيها بشكل طبيعيى وانسيابي، فهي دائمًا ما تؤكد على أن الشعر الطويل يبرز أنوثتها.

ة “اتفرج براحتك”

الفنانة هالة صدقي

قالت الفنانة هالة صدقي أثناء حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي: “نجاح دوري في مسلسل جعفر العمدة غير عادي، وأنا مخضوضة من ردود الفعل الإيجابية”.

النجمة هالة صدقي

أكملت الفنانة هالة صدقي حديثها قائلة: “أنا فرحانة ومش فرحانة، لأنه بعد نجاح دوري في جعفر العمدة ماذا سوف أفعل في المستقبل”.