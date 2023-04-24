انت الان تتابع خبر في الجيم.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا بنشر مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك”، وقد كان ذلك الظهور الأحدث لها، فقد كانت تقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية من داخل الجيم، كي تتمكن من الحفاظ على رشاقتها وإطلالتها المتناسقة باستمرار، وقد نال الفيديو على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها، وهذا هو ما جعلهمخ ينهالون عليها بالتعليقات الإجابية.

رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدام “فيسبوك” مقع فيديو جديد للفنانة رانيا يوسف من داخل الجيم، حينما كانت تقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقتها، وقد تسبب الفيديو في إثارة حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، والسبب وراء ذلك كان مرابسها التي كانت ترتديها وادائها لهذه التمارين، فقد كانت ترتدي توب ستومك مع بنطلون ليجن رياضي مع كاب من اللون البينك الفاتح وكوتشي رياضي باللون الأبيض، وقد تسببت هذه الملابس في ابراز جسمها الممشوق.