الارشيف / فن ومشاهير

في الجيم.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في الجيم.. تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا بنشر مقطع فيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا “فيسبوك”، وقد كان ذلك الظهور الأحدث لها، فقد كانت تقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية من داخل الجيم، كي تتمكن من الحفاظ على رشاقتها وإطلالتها المتناسقة باستمرار، وقد نال الفيديو على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها، وهذا هو ما جعلهمخ ينهالون عليها بالتعليقات الإجابية.

رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخدام “فيسبوك” مقع فيديو جديد للفنانة رانيا يوسف من داخل الجيم، حينما كانت تقوم بإجراء بعض التمارين الرياضية للحفاظ على رشاقتها، وقد تسبب الفيديو في إثارة حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، والسبب وراء ذلك كان مرابسها التي كانت ترتديها وادائها لهذه التمارين، فقد كانت ترتدي توب ستومك مع بنطلون ليجن رياضي مع كاب من اللون البينك الفاتح وكوتشي رياضي باللون الأبيض، وقد تسببت هذه الملابس في ابراز جسمها الممشوق.

رانيا يوسف في أحدث ظهور لها
رانيا يوسف في أحدث ظهور لهانالت إطلالة الفنانة رانيا يوسف على إعجاب البعض، ولهذا انهالت عليها العديد من التعليقات الرقيقة، وقد كان من بينها “بطل مصر في الجيم”، وأيضًا “تمارين صعبة أووي يا نجمة”، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الأخرى.
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا