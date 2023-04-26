ننشر تفاصيل أول حفل لفريق ”باك ستريت بويز ” في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:23 مساءً - محبي الفريق الغنائي صاحب الألبومات الأكثر مبيعاً على الإطلاق، باك ستريت بويز، يلتقون في أول حفل للفريق بمصر في ١ مايو ٢٠٢٣ ضمن جولتهم حول العالم التي تتضمن حفلات بدول أفريقيا والشرق الأوسط والهند.

يشهد الحفل اقبالا كبيرا وسريعاً على حجز التذاكر والتي تتضمن العديد من الفئات التي نفذ معظمها وباقي عدد محدود جداً من التذاكر.

فريق باك ستريت بويز الذي حقق نجاحاً ساحقاً عالمياً أشعل منصات التواصل الاجتماعي فور إعلانه عن حفلته بالقاهرة والتي ستقام في التجمع الخامس.

احتفل عاشقي الفريق الغنائي في مصر بالإعلان عن الحفل والذي سيحيوا من خلاله ذكريات طفولتهم مع باك ستريت بويز.

أسعار التذاكر

تقسم أسعار التذاكر على ٥ فئات:

- عادي: ٢٠٠٠ جنيه.

- فان بت: ٣٠٠٠ جنيه.

- جولدن سيركل: ٥،٥٠٠ جنيه.

- ڤي أي پي ستاندنج: ٦٠٠٠ جنيه.

- لاونچ: ١٠،٠٠٠ جنيه.