”سهير المرشدي” تتصدر التريند خلال الساعات الماضية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 02:23 مساءً - زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول الفنانة سهير المرشدي كما تصدرت التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال التقرير التالي نرصد أسباب تصدر الفنانة سهير المرشدي للتريند خلال الساعات الماضية.

أسباب تصدر الفنانة سهير المرشدي للتريند

كانت الفنانه حنان مطاوع نجلة الفنانة سهير المرشدي ضيفة آخر حلقات برنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي مع الإعلامي رامي رضوان ضمن الحلقات المعدة للاحتفال بعيد الفطر، وكانت المفاجأة التي حضرها طاقم البرنامج اتصال هاتفي مع الفنانة سهير المرشدي للحديث عن آخر أعمالها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل ضرب نار مع الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بالإضافة إلى الحديث عن نجلتها وأعمالها الأخيرة.

وعن مشاركتها في مسلسل ضرب نار قالت «المرشدي» إنها سعيدة بالمشاركة كضيفة شرف في المسلسل الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي كما أنها سعيدة للغاية بما حققتها ابنتها في رمضان ايضا عبر مسلسلي «سره الباتع ووعود سخية» مضيفًا أنها قابلت الكثير من الطلبات من الجمهور بأن تقدم حنان بطولات مطلقة خاصة بها في الدراما التليفزيونية وأشادوا بها بعد تقديمها مسلسل وعود سخية من 15 حلقة رمضان الماضي معلقين على دورها لي "شوفتي بتنور إزاي".

وعن حب الجمهور لها قالت سهير المرشدي في حديثها عن ابنتها "بقول الحمدلله أن حنان بنتي واصلة بصدقها في عملها للناس، وحبها لفنها خلى الناس مصدقينها"، مؤكدة أن حنان اجتهدت منذ بداية مشوارها الفني وكانت بدايتها بأدوار صغيرة وهو ما ساعد في نجاحها بعد أن صقلت موهبتها واكتسابها الخبرات الهائلة وتوجد حاليا علاقة حب بينها وبين الفن وبينها وبين الجمهور.

وكانت حنان مطاوع ابنة الفنانة القديرة سهير المرشدي حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الدرامي الرمضاني عبر مسلسل “سره الباتع” مع أحمد السعدني وأحمد فهمي والمخرج خالد يوسف ومسلسلها “وعود سخية” مع نور محمود وعدد كبير من النجوم في بطولتها المطلقة الأولى من 15 حلقة.