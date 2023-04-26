إليسا تستعد لطرح فيلم وثائقي عنها بالتعاون مع نتفليكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أبريل 2023 10:26 مساءً - تعكف الفنانة اللبنانية إليسا على تحضير أكثر من مشروع فني لها، منهم ألبومها الجديد المقرر طرحه العام الجاري، بالإضافة إلى عمل وثائقي عنها.

فيلم إليسا

وتستعد إليسا لطرح فيلم وثائقي عنها بالتعاون مع منصة نتفليكس تعمل على تحضيره ما بين لبنان وفرنسا خلال الفترة الحالية، وذلك حسبما نشر برنامج et بالعربي.

تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

كما ينتظر الجمهور طرح ألبوم إليسا الجديد خلال الفترة المقبلة، بعدما شهد عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه في موسم رأس السنة الماضي ومن ثم موسم عيد الفطر الذي انتهى منذ بضعة أيام، ومن ضمن أسباب تأجيل طرح الألبوم الجديد حتى الآن هو النجاح الكبير الذي حققته أغنية من أول دقيقة التي تعاونت بها مع الفنان المغربي سعد لمجرد وحققت 356 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن، وبسبب بطولة كأس العالم 2022.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع الفنان مروان خوري بـ ثلاث أغاني باللهجة اللبنانية، كما يضم الألبوم العديد من الأغاني باللهجة المصرية، هذا إلى جانب تعاون إليسيا مع ملحن تركي، وذلك يعد أول ألبوم من إنتاج شركة إليسا الخاصة بها.

من كليب أغنية أنا بتمايل على الـ beat

ولعل أغنية أنا بتمايل على الـ beat التي طرحت منها تيزر خلال الأيام القليلة الماضية ضمن أغاني ألبومها الجديد، وشوقت الجمهور لطرحها خلال الفترة المقبلة على يوتيوب وجميع المتاجر الرقمية.

وأشار برنامج et بالعربي إلى أن إليسا صورت جميع أغاني ألبومها الجديد بالتعاون مع المخرجة إنجي الجمال التي سبق وتعاونت معها في إخراج العديد من الكليبات.

ألبوم صاحبة رأي

وتعود إليسا إلى طرح الألبومات بعد غياب ثلاث سنوات منذ ألبوم صاحبة رأي الذي طُرح عام 2020، وتكون من 18 أغنية، وهم: صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، وفي، مباحة ليك، حبة اهتمام، على حس حكاياتنا، غلطة وقت، هعتبرك مت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، سمعني، ليك لوحدك، إلى الله، وأنت قصادي، قهوة الماضي، بنحب الحياة، Mourir sur scène.