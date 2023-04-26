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رياض - احمد صلاح - لقت أغنية سميرة سعيد الجديدة ” زعلنا من بعض”، إعجاب الكثير، وذلك بعد طرحها، منذ قليل، على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.
سميرة سعيد في أغنية زعلنا من بعض
وشارك الفنانة سميرة سعيد في أغنية زعلنا من بعض، كل من؛ الشاعر رمضان محمد في كتابة الكلمات، وتلحين محمد يحيى، كما قام أمير محروس بتوزيع وميكس وماستر.
أغنية سميرة سعيد الجديدة
سميرة سعيد تروج لأغنيتها
وروجت سميرة سعيد لأغنيتها من خلال مشاركتها مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، وعلقت قائلة: “وتدور الأيام.. وتمر رحلتي بمغامرات غنائية مختلفة ودائما كنت أسأل ماذا عن عودتي للأغنية الطربية، وها أنا اليوم أجيب وأطرح هذه الأغنية فيها الكثير من الحنين والاشتياق لهذا اللون”.
وأعربت سميرة سعيد عن شكرها للمساهمين في الأغنية قائلة: “أحب أشكر كل من ساهم في هذه الأغنية بداية بالملحن الشاب محمد يحيى والشاعر الغنائي رمضان محمد وتوزيع الصديق ورفيق الدرب أمير محروس، رؤية وإخراج الغالي نضال هاني”.