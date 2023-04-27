محمد رمضان يكتسح شباك التذاكر بـ فيلم هارلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 مساءً - تواصل الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك 2023، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام، مغامرات كوكو بطولة شيرين رضا، وبعد الشر بطولة علي ربيع، ورنا رئيس، وساعة إجابة، بطولة الطفل سليم مصطفى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة غادة عادل، وفيلم هارلي، بطولة محمد رمضان، ورمسيس باريس، بطولة هيفاء وهبي، وغيرهم من نجوم الفن.

وحققت إيرادات الأفلام بالسينما في شباك التذاكر، أمس الأربعاء 26 أبريل 2023، نحو 3،812،420 جنيهًا، وذلك حسب ما أشار الموزع السينمائي محمود الدفراوي.