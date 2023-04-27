جوري بكر: اتبسطت جدا إن عمرو دياب اتفرج على المسلسل وقال اسمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 مساءً - عبرت الفنانة جوري بكر عن شدة سعادتها للقائها لـ الفنان عمرو دياب، كما تحدثت عن تفاصيل مسلسلها جعفر العمدة.

وقالت جوري بكر، خلال حوارها في برنامج من مصر: تشرفت بالعمل مع فتوح كان عايش الشخصية في طريقة، وكان متقمص الدور جدًا، وكنت مخضوضة منه، ومش قادره أقتنع إنه بنى آدم طبيعي، وكلنا كنا مبسوطين، وهو كان مصمم إنه إحنا نراجع المشاهد، ومحمد سامي المايسترو بتاع مسلسل جعفر العمدة، واتخضيت أول ما قرأت الورق، ومحمد سامي كان بيذاكرلي المشهد، وخلاني أثق في نفسي كممثلة.

وأضافت جوري بكر: أحمد فهيم كان رهيب، علاقتي معاه في المسلسل حسينا إن إحنا سيد ووداد، وكان بيبقى مركز تركيز رهيب، وكان بيساعدني بشكل كبير في المسلسل أنا عيطت بسبب مشهد سيد، وطلبوا من محمد سامي مشهد يجيبوا وداد من شعرها، ولو سبهم كان هيبقى دمار شامل، وهيضربوني بجد، وفي مشهد منذر رياحنه شدني من شعري جامد، وأكتر حاجة قاسيه تعملها مع بنى آدم تكون بخيل بمشاعرك

وعن لقائها بـ عمرو دياب، قالت جوري بكر: في وسط حشد كبير عمرو دياب كان بيسلم على هالة صدقي، واتكسفت وقولت أكيد مش عارفني، وبعد كده قال اسمي، واتبسطت جدا إن عمرو دياب اتفرج على المسلسل وقال اسمي، ولازم اشكر جوزي حبيبي وكان حاسس إن هو هينادي اسمي، ووداد كانت وحشة أوي.