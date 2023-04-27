قادير دوغلو يخرج عن صمته ويضع حد للشائعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 مساءً - بعد أن تحول قادير دوغلو إلى حديث السوشيال الميديا لمدة يومين بسبب انتشار صور رومانسية له تجمعه مع فتيات وقيل أنه يخون زوجته ومتزوج من فتاة ثانية، خرج قادير اليوم عن صمته ووضع حد لكل تلك الأخبار والتقارير، وأكد أن الشخص الذي نشر الصور هو شخص يريد الاقتراب منه، لكنه يتصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع الاقتراب.

وقال دوغلو وهو يضحك على ادعاء زواجه الثاني، أنه ليس لديه زوجة غير نسليهان، وبين أن نسليهان أتاجول أوضحت لـ المقربين منها عن موضوع الصور، وقالت لهم “محادثة عادية في بيئة صاخبة” ولم تهتم بشائعات الخيانة.