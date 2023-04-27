اليوم.. انطلاق الموسم الثاني من مسرحية ”عيلة اتعملها بلوك” لمحمد صبحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 12:29 مساءً - يبدأ الموسم الثاني لعرض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للفنان محمد صبحي، اليوم الخميس 27 أبربل، علي خشبة المسرح مدينة سنبل، وذلك بعد النجاح الكبير التي حققته في الموسم السابق.

مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" هي عرض استعراضي كوميدي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضها رافعة لافتة كامل العدد حتي الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، والمسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي.

يذكر أن مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" من بطولة النجمة وفاء صادق ويشارك في البطولة أيضا فرقة "استوديو الممثل": كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، وأنجيليكا أيمن، ومايكل وليم، ولمياء عرابي، وحلمي جلال الدين، وداليا نبيل، ومحمد عبدالمعطي، ووليد هاني

المسرحية تتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تأليف مصطفى شهيب و إخراج النجم محمد صبحي.