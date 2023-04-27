الليلة.. محمد منير يحيي حفل ختام فعاليات سباق الهجن في شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 01:26 مساءً - يستعد المطرب محمد منير لإحياء حفلا غنائيا لختام فعليات سباق الهجن، ومن المقرر إقامتها اليوم الخميس 27 أبريل في شمال سيناء.

ويقدم محمد منير باقة متنوعة ومن أغانيه ومنها: "للي، في عشق البنات، بتبعديني، شئ من بعيد، شمندوره، يونس".

ويتضمن المهرجان عدة فاعليات من بينها فنية وثقافية ومعرض الأسر المنتجة بالمعرض الخاص داخل مضمار الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ويشارك الكينج في الحفل كل من الشاعر هشام الجخ، والفنان هيثم نبيل، صاحب ألحان مسلسل جعفر العمدة.