انت الان تتابع خبر بعد 12 سنة زواج.. تامر حسني يعلن انفصاله رسميًا عن بسمة بوسيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان تامر حسني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انفصاله رسميًا عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، بعد زواج استمر لمدة 12 عامًا، وأثمر عن طفلتين.وكتب “تامر” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله”.

بسمة بوسيل تؤكد خبر انفصالها عن تامر حسني

وأكدت المغربية بسمة بوسيل خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني بقصة قصيرة كتبت فيها: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك كل الخير آمين يارب”.

يُذكر أن هذا الانفصال هو الأول رسميًا بين الثنائي، بعد شائعات عديدة طاردتهما على مدار السنوات الماضية، بوقوع خلافات بينهما أدت إلى الانفصال.