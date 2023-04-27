أول تعليق من تامر حسني على طلاقه من بسمة بوسيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 05:28 مساءً - علق الفنان تامر حسني على طلاقه من بسمة بوسيل، بعد زواج دام لأكثر من 12 عامًا، مؤكدًا أنه يتمنى الخير لها.

وأعاد الفنان تامر حسني نشر ستوري بسمة بوسيل، خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: جعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا ولم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عام مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند في حفظ الله.

وكانت كتبت بسمة بوسيل: وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي الخير أمين يارب.

آخر أعمال تامر حسني

وعلى جانب آخر، يستعد تامر حسني لطرح فيلم تاج خلال الفترة المقبلة، ويعكف حاليا على تحضيراته، وسبق وأشار إلى أن فيلم تاج يعد أصعب فيلم شارك به في مشواره الفني، ويستمر في تدريبات شاقة من أجله.

كما حقق نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد بحبك الذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هنا الزاهد وحمدي الميرغني وفرح الزاهد، ومن تأليف وإخراج تامر حسني، بالإضافة إلى نجاح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم رمضان كريم.