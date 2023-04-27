قيمتها عشرة آلاف دولار.. قنوات ART تقدم جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مالمو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أبريل 2023 08:27 مساءً - تشارك قنوات راديو وتلفزيون العرب ART ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والذي سينطلق في الفترة من ٢٨ أبريل الجاري وحتى ٤ مايو المقبل، حيث تشارك القنوات في الدورة التاسعة من "أيام مالمو لصناعة السينما" والتي تعقد ضمن فعاليات المهرجان بداية من ٢٩ أبريل وحتى الأول من شهر مايو، بجائزة قدرها عشرة آلاف دولار، تقدم لأفضل مشروع فيلم روائي في مرحلة التطوير.

جدير بالذكر أن "أيام مالمو لصناعة السينما" هي منصة فريدة من نوعها في الشمال الأوروبي والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع، والجمع بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية، كما تقدم العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعم مجموعة واسعة من مشروعات الأفلام.