انت الان تتابع خبر حبيبة تامر حسني تفضح المستور بعد طلاقه من بسمة بوسيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اعلان بسمة بوسيل رسميا طلاقها من الفنان تامر حسني عبر حسابها على مواقع التواصل، انتشرت فورا الكثير من الشائعات حول تسبب حبيبة تامر السابقة، النجمة جليلة المغربية بهذا الإنفصال.

وبعد الاتهامات التي وجهت لها، خرجت جليلة المغربية عن صمتها، وأكدت ان لا علاقة لها بانفصال تامر حسني عن زوجته، وانها ليست "شماعة" حتى يعلق عليها كل ما يحدث بحياة الفنان المصري.

واستنكرت جليلة ما يقوم به البعض من استخدام تقنية الفوتوشوب لكتابة تعليقات وتصريحات واتهامها بكتابتها.

وتابعت النجمة المغربية ان انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل "قسمة ونصيب"، وإذا فشلا بهذا الزواج، لا يعني انها السبب في ذلك ومن ربنا لو كانوا فشلوا في جوازهم، ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا جليلة السبب أنا مش شماعة تتعلق عليا أي حاجة تحصل.

الجدير بالذكر، ان هذه الاتهامات تلاحق جليلة المغربية، بسبب حديثها في أكثر من مناسبة عن علاقتها بتامر حسني، وقصة حبهما التي امتدت ل11 سنة قبل زواجه، وأكدت ان يوم زواجه من بسمة كان برفقتها قبل الزفاف بساعات ولم تكن تعرف انه سيتزوج.

كما كشفت ان علاقته بها لم تنقطع بعد الزواج، وانه لا زال يحبها.