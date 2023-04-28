انت الان تتابع خبر تفاصيل تعدي منذر رياحنة على فنانة بالضرب في جعفر العمدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية جوري بكر، خلال تصريحات إعلامية، عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وأشارت أن شخصية وداد التي قدمتها في العمل أثرت كثيرا في حياتها الشخصية، إذ أن الجمهور الذي قابلها أثناء سيرها في الشارع، كان يمشي خلفها وينادوها بوداد ويسألونها عن جبروتها في المسلسل، وكيف استطاعت فعل كل هذا الشر وكأنها فعلته في الواقع.

كما تحدثت النجمة المصرية عن مشهد ضرب الفنان منذر رياحنة لها خلال احداث مسلسل العمدة، بعدما قام بطردها، حيث شد شعرها بقوة وضربها بشكل قاسي، بمشهد تصدر ترند مواقع التواصل.

وفي تفاصيل ذلك المشهد، ذهبت وداد لمنذر رياحنة الذي قدم شخصية شوقي فتح الله بالمسلسل، لتقول له إنه السبب في كل ما حدث، لكنه نهرها وضربها وطردها.

أما عن أحمد فهيم، أشارت جوري انه كان مركز بدوره، وساعدها بشكل كبير في المسلسل، كما تشرفت بالعمل مع فتوح الذي كان متقمصا للدور بشكل رائع.

أما فيما يخص تفاعل عمرو دياب معها ومع فريق عمل «جعفر العمدة»، أثناء حضورهم، إحدى الحفلات في الغردقة، حيث قدم لهم التحية وتفاعل معهم، وقال اسمها، فشعرت بالسعادة لأن الهضبة تابع المسلسل وتذكر دورها وقال اسها.