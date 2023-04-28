انت الان تتابع خبر بعد تعرضه للنصب هاني شاكر يوجه رسالة نارية لشعب البحرين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم تعرضه للنصب من قبل المتعهد، الذي هرب دون دفع أجره وأجر فرقته، مقابل الحفل الذي قدمه في دولة البحرين، حرص الفنان المصري هاني شاكر، على تقديم رسالة قوية للشعب البحريني عبر حسابه في انستغرام، قبل مغادرته المملكة.

ونشر هاني شاكر صورة له قبل مغادرة البحرين، ووجه خلالها رسالة شكر لشعب البحرين الذي استقبله أجمل استقبال، ولكل من وقف بجانبه لاسترداد حقه، من بينهم وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، والسفير المصري في البحرين ياسر شعبان، وهيئة البحرين للسياحة، الذين تحركوا بشكل سريع واتخذوا كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقه من المتعهد المشكو في حقه، مؤكداً أن المتعهد الذي نصب عليه ليس مواطناً بحرينياً.

يذكر أن الفنان المصري، قد أحيا حفلا كبيرا في البحرين، وقدم أجمل أغانيه للجمهور الذي تفاعل معه بشكل كبير، رغم انه لم يتقاضى أجره بعدما تعرض للنصب من قبل المتعهد الذي هرب دون ان يعطيه أجره وأجر فرقته، ودون أن يدفع بدل اقامته في الفندق.

وبدورها حرصت نقابة المهن الموسيقية في مصر، على تقديم الدعم لأمير الغناء العربي، وأكدت على اتخاذها الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية في البحرين.