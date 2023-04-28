انت الان تتابع خبر هل توفيت كيم كاردشيان بسبب عملية تجميل؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل، نبأ وفاة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، نتيجة خطأ طبي، بعد إجراء عملية تجميل، وهز هذا الخبر الكثير من الصفحات التي تعنى بأخبار المشاهير.

لكن من تداول هذا الخبر اخطأ في نشر تفاصيله الحقيقية، لأن كيم ليست هي من توفيت، بل شبيهتها كريستينا أشتن جوركاني، نجمة "OnlyFans"، والتي تعرف باسم "أشتن" على مواقع التواصل.

وتوفيت شبيهة كيم كاردشيان عن عمر ناهز 34 عاماً، بنوبة قلبية داخل المستشفى، بعد ساعات من إجرائها للعملية الجراحية التجميلية.

وشاركت عائلة أشتن الخبر المؤسف، وعبرت عن صدمتها وحزنها لما حدث مع ابنتهم، وقامت بفتح صفحة على "GoFundMe" حتى يساهم الجميع في دفع تكاليف جنازتها الأسبوع المقبل.

وأشارت العائلة في البيان، انهم تلقوا اتصالا في ساعات الفجر، وكان أحدهم يصرخ على الهاتف: "أشتن تحتضر، أشتن تحتضر"، فكانت هذه المكالمة بمثابة كابوس، قبل أن تكتمل الصدمة وتتدهور صحة ابنتهم بسرعة بعد نوبة قلبية.

وعبر الكثير من المتابعين، عن صدمتهم بوفاة كريستينا أشتن شبيهة كيم كاردشيان، من بينهم عارضة الأزياء ماري ماجدالين التي عبرت عن حزنها لموتها من الجراحة التجميلية، وأكدتان الراحلة كانت من أفضل عارضات الإنستغرام.