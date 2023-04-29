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بالفيديو.. لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على مسرح دبي

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أبريل 2023 11:27 صباحاً - ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها في الحفل الغنائي الخاص بيها المقام في دبي .

تعاملت مع موقف وقوعها من المسرح منذ قليل بروح عفوية و رياضية قائلة : "الناس بتوع السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجة و يقولوا شوفوا شيرين وقعت".

وظهرت شيرين عبدالوهاب باطلالة صيفية ذات ألوان جذابة خلال الصور الاولي لها فى الحفل .

ويعد هذا الحفل الأول لها بعد فترة غياب عن جمهورها ومحبيها، و تقدم شيرين باقة من ألمع أغانيها القديمة، وكذلك أغنية من ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه نهاية هذا العام.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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