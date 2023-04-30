”مولوتوف” يحرج عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 09:29 صباحاً - رد الموزع الموسيقي مولوتوف على الملحن عمرو مصطفي ،وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن نجم الراب المصري العالمي ويجز، والتي صرح بها في مداخلته الهاتفية بإذاعة "نجوم إف إم".

وكتب مولتوف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": «مبدئيا انا هتكلم عن الاغاني اللي انا عملتها لويجز وهي " دورك جي ، بالسلامه ، اسياد البلد" ، و بما ان انا الموزع بتاعها احب اقول لـ عمرو مصطفي أن الاغاني معمول فيها توزيع وهندسة صوت وتلحين وشغل بالمستوي العالمي وبتاخد وقت و مجهود وتفكير كبير جدا من كل الاطراف المشتركه فيها».

وتابع: «الموضوع مش بالسهوله والبساطة اللي حضرتك بتتكلم بيها، اما بالنسبه لموضوع الفلوس و شراء المزيكا ف انا لم اتقاضي اي اجر علي الاعمال دي لان فيه اتفاقات بصورة تانية».

واختتم: «وفي النهاية احنا بنشكرك علي اهتمامك بس ياريت تتحري الدقة قبل نشر اي معلومات، و شكرا!»

وجاء "مولوتوف" على تصريحات عمرو مصطفي نظراً لأنه من أهم وأقدم الفنانين الذين تعاونو في مع ويجز من بداية مسيرته الفنية، حيث قام بتوزيع الموسيقي الخاص بعدد من أشهر أغانيه.

وهاجم عمرو مصطفي العديد من نجوم الساحة الغنائية مؤخراً ومنهم نجم الراب "ويجز" والذي اتهمهم بشرائهم الموسيقى الخاصة بأغانيهم بمقابل مادي قائلاً :"على فكرة ويجز وكل الشباب اللي طالعة كلهم بيشتروا موسيقي جاهزة بـ 100 دولار والموزع دوره مش موجود".