منى زكي ترد على انتقادات بوستر مسلسل تحت الوصاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 10:26 صباحاً - علقت الفنانة منى زكي على الهجوم الذي تعرضت له بسبب بوستر مسلسلها تحت الوصاية قبل عرضه، مؤكدة أن الهجوم غير طبيعي وربما كان مفتعلًا.

وقالت منى زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي بـ برنامجها كلمة أخيرة: أنا بحاول مبصش على الانتقادات وأنا بشكر ربنا على التعليقات الإيجابية وعلى نجاح مسلسل تحت الوصاية، وبحاول متأثرش بالتعليقات السلبية لأن عالم السوشيال ميديا غير حقيقي لا بهجومه ولا نجاحه.

وواصلت منى زكي: الهجوم مكنش طبيعي ويمكن مفتعل من ناس عندهم غضب وبيطلعوه في أي حاجة، ومش باخد الهجوم بشكل شخصي لأن التمثيل وظيفتي وبحاول أستمتع به وربنا هو اللي بينجح العمل أو لأ.

كما سبق وتطرقت منى زكي للحديث عن قضية الولاية على المال التي عرضها مسلسل تحت الوصاية، قائلة: المسلسل حرك المياة الراكدة؛ لأن الستات بيعانوا كتير وبيتم إبعادهن عن بعض الوظائف ومع ذلك بيحاربوا وبيحققوا المستحيل، وقضية الولاية على المال حالة شوفناها كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين.