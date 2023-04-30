الجمعة.. علي الهلباوي يُحيى حفلاً بساقية الصاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 12:29 مساءً - يستعد المنشد علي الهلباوي، لإحياء حفلا بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك ، يوم الجمعة المقبل، وسيقدم خلاله عددا من الإبتهالات والمدائح والقصائد الصوفية.

ويذكر أن آخر أعمال علي الهلباوي، كانت مسرحية " يا شيخ سلامة"، علي مسرح البالون، وهي من إخراج محمد الدسوقي، وتدور فكرة المسرحية حول حياة الشيخ سلامة حجازي، وما قدمه في الموسيقي ، والعرض من تأليف يسري حسان، موسيقي وبطولة علي الهلباوي.

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى، هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.