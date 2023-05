شاهد.. محرك جوجل يحتفل بذكرى ميلاد ألان ريكمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أبريل 2023 12:29 مساءً - احتفى محرك البحث الشهير جوجل، بالذكرى 76 لميلاد ألان ريكمان، من خلال تغيير واجهته الرئيسية لصورته.

ألان ريكمان، وهو ممثل سينمائى ومسرحى بريطانى مخضرم، حقق شهرة كبيرة بعد أدائه لدور المعلم سيفيروس سناب فى سلسلة الأفلام الخيالية Harry Potter، وتلقى العديد من الجوائز العالمية، من بينها جائزة إيمى وجائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلى الشاشة، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هذا الفنان لم يمتلك موهبة تمثيلية عظيمة فقط، بل كان فنانًا تشكيليًا مميزًا أيضًا.

فى طفولته كان مهووسًا بالرسم بألوان الماء، وبسبب موهبته الكبيرة حصل على منحة مجانية من المدرسة، وبعد مغادرتها عمل كمصمم جرافيك، وبعد فترة من العمل داخل هذا المجال، لم تهدأ موهبته، بل توجهت إلى مكان آخر، حيث التحق بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية، وخلال تلك الفترة قام بالدراسة والتعمق فى أعمال وليم شكسبير.

وقدم العديد من العروض المسرحية ثم اتجه للسينما بعد فوزه بالعديد من الجوائز مثل جائزة إيميل ليترز وميدالية بانكروفت، كما ترشح لنيل جائزة تونى لأفضل ممثل مسرحى بسبب أدائه اللافت فى مسرحيةLes Liaisons Dangereuses.

بعد جولات عديدة فى المسرح، اتجه آلان ريكمان فى جولة جديدة للتليفزيون، ولكن شهرته الحقيقية والكبيرة جاءت من خلال أول فيلم سينمائى له حينما قام بدور الشرير هانس جروبر فى فيلم الأكشن Die Hard مع النجم بروسس ويليس عام 1988، وقدم ريكمان بعدها العديد من أدوار الشر التى أشتهر بها طويلا، ثم عاد للظهور على الساحة السينمائية بقوة فى الألفية من خلال سلسلة Harry Potter.

وكانت آخر الأعمال السينمائية الذى قدمها قبل رحيله فى عام 2016 فيلم Alice Through the Looking Glass.