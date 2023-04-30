انت الان تتابع خبر اتفرج .. سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفل دبي.. وعلقت ما يقع إلا الشاطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها على مسرح الأرينا بدبي في الساعات الماضية، وهي مع مدير أعمالها إيهاب صالح، وتعد من أبرز الحفلات المميزة التي حضرها عدد كبير الأشخاص.

حفل شيرين عبد الوهاب فيي دبي

وسقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدها على المسرح، وعلقت على ما حدث لها قائلة ” شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال.. بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح.. بس ميقعش إلا الشاطر”.

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنثوية جريئة وارتدت فستان مكشوف من الصدر وتركت شعرها منسدل على كتفها، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، وقدمت في الحفل عدد كبير من الأغتيات التي تم طرحها مؤخراً إلى الوقت الحالي، وقررت دبي أن تفرج عنها للمرة الأولى، وتم نشر من خلال موقع et بالعربي لقاء حصري مع عبد الوهاب وأعلنت فيع أنها تقديم عدد كبير من المفاجآت.