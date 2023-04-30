انت الان تتابع خبر تطورات إصابة شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها على المسرح.. تعرف عليها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب على كل مؤشرات بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا بسبب ما حدث لها وسقوطها مساء أمس على المسرح أثناء إحيائها حفلها الغنائي المميز في دبي، والذي حضره عدد كبير من الجمهور.

تطورات إصابة شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها على المسرح

وبعد انتهاء الحفل بشكل مباشر اتجهت شيرين عبد الوهاب مع فريق عملها وأسرتها إلى المستشفى، وذلك للإطمئنان على ساقها بعد سقوطها، وشخصها الأطباء أنها مصابة بالعديد من الكدمات في الساق بسبب سقوطها على المسرح في دبي.

معلومات عن إصابة شيرين بالكدمات في الساق

وتحدث كدمات الساق عندما تتكسر الأوعية الدموية التي توجد أسفل الجلد، وينتج عن الدم المحاصر كدمة لونها سوداء أو زرقاء أو أرجوانية، ويتغير لونها بعد الشفاء، ومن الممكن أن يتم تقوية التئام الكدمات بالكثير من التقنيات الخفيفة، وعليك أن ترفه المنطقة المصابة بهذه الكدمات أعلى مستوى القلب إذا أمكن، ووضع أكياس ثلج داخل منشفة خفيفة على المكان المصاب لمدة ثلث ساعة، وكرر هذه العملية للعديد من المرات لمدة يوم أو يومين بعد الإصابة.