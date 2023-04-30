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أحدث ظهور لطفل فيلم زكي شان في زفاف شقيقته.. شوف شكلة بقي ازاي

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رياض - احمد صلاح - أشتهر الطفل نهاد نور بأدواره العديدة في الساحة السينمائية وهو صغير، وعلى رأسهم  فيلم زكي شان، الذي نال إعجاب الجميع و ظل متعلقاً في أذهانهم، ولكن تفاجئ الكل أثناء ظهوره أمس في حفل زفاف شقيقته، وكان بملامح مختلفة لكنها مختلطة بالطفولة، لكن أصبح الآن شاب.

نهاد نور يحتفل بزفاف شقيقته

احتفل الفنان نهاد نور بزفاف شقيقته أمس و قام بنشر العديد من صور حفل الزفاف عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات” انستجرام”.

نهاد نور طفل فيلم زكي شان

ونشر الفنان الشاب صور له مع شقيقته أثناء الحفل، وظهر كيف تغيرت ملامحه، وصور آخري برفقه أخواته، و كتب معلقاً، “أختي عروسة”، كما  تفاعل معه الكثير من المتابعين، وقد أبدو اندهاشهم من تغيير ملامحه.

وكان أخر مشاركة له في الأعمال الفنية، في مسلسل ظل راجل بطولة الفنان ياسر جلال، الذي خاض السباق الرمضاني عام 2021.

فيلم زكي شان

تم عرض فيلم “زكي شان” في عام 2005، وهو من الأفلام الدرامية والكوميدية التي نالت إعجاب الجماهير، وهو بطوله كل من : الفنان أحمد حلمي، وياسمين عبد العزيز، وحسن حسني، وانتصار، وأمير كرارة، والعديد من الفنانين، والفيلم  من تأليف محمد فضل، وإخراج وائل إحسان.

نهاد نور في حفل زفاف شقيقته

نهاد نور في فيلم زكي شان

أحدث ظهور لطفل فيلم زكي شان في زفاف شقيقته.. شوف شكلة بقي ازاي

أحدث ظهور لطفل فيلم زكي شان في زفاف شقيقته.. شوف شكلة بقي ازاي

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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