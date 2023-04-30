انت الان تتابع خبر نسرين طافش بصورة حميمية مع طليقها على الشاطئ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انفصالهما بنحو 6 شهور، انتشرت خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار حول عودة النجمة نسرين طافش إلى طليقها الطبيب الدكتور شريف شرقاوي، وذلك عقب تبادل الثنائي كلمات الغزل على صورهما على الانستغرام.

وتم تأكيد هذه الأنباء، بعد ان نشرت نسرين طافش صورة عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، وهي تمسك بيد الشرقاوي أثناء جلوسهما على الشاطئ، ورغم أن الصورة لم تكشف عن وجههما الا أنها إشارة إلى عودتهما لبعضهما البعض بعد أشهر من الانفصال.

تفاعل الجمهور مع صورة نسرين طافش والشرقاوي، وتمنوا لهما السعادة، وتساءل البعض ان كان الثنائي تزوجا مرة أخرى أم انهما يحاولا اعطاء فرصة أخرى لبعضهما قبل أن يرتبطا بشكل رسمي.

ومن ناحية ثانية، لفتت طافش الأنظار بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه مرتدية ثوب فلسطيني تقليدي باللون الأخضر، وسدلت شعرها وتزينت بمكياج قوي برز جمال ملامحها، وأرفقتها بأغنية من التراث الفلسطيني "هي هي يا فلسطين"، ونال الفيديو إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها.

كما نشرت فيديو آخر، ظهرت فيه وهي ترتدي ثوب باللون الأزرق، وتتمشى بجانب المسبح.