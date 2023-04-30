انت الان تتابع خبر إعلامية تفضح المستور: طلاق شيرين وحسام حبيب قريبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، محرك البحث غوغل، ومواقع التواصل، بعد احياء حفلها فى دبي.

وشهد الحفل الكثير من الأحداث، سواء بسقوط شيرين على المسرح، أو حديثها الجريء مع الجمهور، أو تفاعل الجمهور مع حضورها المميز بعد غياب طويل، بالإضافة إلى التغييرات بملامحها ووزنها الزائد وطريقة لبسها.

وفي هذا السياق، علقت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على حفل شيرين في دبي، وأشادت بذكائها وطريقة تعاملها مع حادثة السقوط، وطريقة حديثها للجمهور وانتقاء كلماتها القوية، خاصة عندما قالت :ما يقع الا الشاطر"، وحول تركيز مواقع التواصل على سقوطها وتجاهل الحفل بأكمله.

أما فيما يخص علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب، قالت نضال الأحمدية، انها تتوقع طلاقهما مجددا، واكتفت بهذا الكلام، خاصة أن صديقتها شيرين لا تسمح بالنشر أو التصريح عن حياتها الخاصة.

الجدير بالذكر، أن شيرين قد راجعت المستشفى برفقة فرقتها، للإطمئنان عن وضعها بعد سقوطها على المسرح، واصابتها بكدمات، وتبين ان اصابتها خفيفة، وخرجت بعد المعاينة.

ومن ناحية ثانية، قدمت النجمة المصرية، مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة وسط تفاعل الجمهور، أبرزها: أغنية المترو، حبه جنة، جرح تاني، كده يا قلبي، كلها غيرانة، وغيرها.