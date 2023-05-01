جعلها تصرخ باعلى صوتها .. المشهد الممنوع من العرض للفنان عادل امام مع فنانة مشهوره جعلها تصرخ باعلى صوتها من فيلم رساله الى الوالي..وما فعله المخرج كان صدمه كبيره

انت الان تتابع خبر جعلها تصرخ باعلى صوتها..المشهد الممنوع من العرض لا عادل امام مع فنانه مشهوره جعلها تصرخ باعلى صوتها من فيلم رساله الى الوالي..وما فعله المخرج كان صدمه كبيره والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - “رسالة إلى الوالي” هو فيلم مصري تم إنتاجه عام 2020، ويتناول موضوع الفساد والظلم الإداري والإجتماعي في مصر، ويسلط الضوء على الحياة الصعبة التي يعيشها الفقراء والمحرومون في الريف المصري.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى إبراهيم يقرر السفر من قريته الفقيرة إلى العاصمة ليقدم رسالة للوالي تناشده فيها بحل مشكلة قريته.

التي تعاني من الفساد والإهمال الحكومي. يحاول إبراهيم التغلب على العقبات التي تواجهه في الطريق إلى الوالي، ويواجه مشاكل كثيرة وعوائق تحول دون وصوله إلى الوالي. يتميز الفيلم بالإثارة والتشويق، ويعرض رسالة مؤثرة عن الظلم والفساد الذي يعاني منه المواطنون في بعض المناطق في مصر.

يروي قصة رجل يدعى راشد يعمل كحارس لمكتب الوالي في إقليم صحراويليدعو إلى التحول الاجتماعي والإصلاح السياسي في البلاد. يروي الفيلم قصة صحفي متمرد يحاول إحداث تغيير في المجتمع من خلال الكتابة عن الفساد والظلم والإنتهاكات التي يتعرض لها المواطنون. يتم إعتقال الصحفي ويتعرض للتعذيب والإنتهاكات، لكنه لا يستسلم ويواصل نضاله من أجل الحقيقة والعدالة. يتم تصوير الفيلم بشكل ممتاز ويؤدي الممثلون أداءً مذهلاً في تقديم شخصياتهم. “رسالة إلى الوالي” يجعل المشاهد يفكر في مسؤوليات الحكومة تجاه المواطنين ويشجع الناس على المضي قدمًا في النضال من أجل تحقيق التغيير