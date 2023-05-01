تكريم مجد القاسم ومنحه الدكتوراه الفخرية من كلية لندن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 08:23 صباحاً - كرمت كلية لندن للدراسات المهنية الفنان القدير مجد القاسم، من ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة في السياسية والفنون والأدب والاقتصاد.

كما تم منح مجد القاسم الدكتوراه الفخرية عن مشواره الفني والغنائي ودرع التميز، من قبل london college.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان مجد القاسم هي أغنية «السيرة الذاتية» الذى طرحها على قناته الرسمية من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كما طرح أيضا مجد القاسم أغنية «كلام على العام» من كلمات عادل سليم، وألحان عادل سليم ومحمد مصطفى، توزيع وميكس وماستر محمد طعيمة، وحققت نسب مشاهدة عالية.