محمد رمضان يحقق 30 مليون جنيه إيرادات بفيلمه الجديد ”هارلي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 09:29 صباحاً - مازال النجم محمد رمضان، مكتسح سباق عيد الفطر السينمائي بفيلمه الجديد "هارلي".

وأعلن محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فيلمه "هارلي" حقق إيرادات وصلت إلى 30 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول «هارلي» مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.