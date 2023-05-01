انت الان تتابع خبر ما قصة فضيحة نادين نجيم بشهر العسل؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال أصداء الصور الجريئة التي نشرتها الممثلة اللبنانية نادين نجيم، عبر حسابها في انستغرام، برفقة خطيبها في جزر المالديف تضج مواقع التواصل.

وتلقت نجيم الكثير من الإنتقادات من قبل المتابعين، الذين اتهموها بخدش الحياء العام، بسبب الوضعيات التي أطلت بها بالمايوه وسط البحر وبأحضان خطيبها الذي حملها على ظهره، وبين يديه بطريقة جريئة.

وأشار بعض المتابعين أن نادين نجيم وناريك ناربيكيان، متزوجان وليس مجرد خطيبين، لأن االوضعيات التي ظهرا فيها بالصور تحدث بليلة الدخلة وشهر العسل وليس بفترة الخطوبة.

ومن ناحية ثانية، ردت الممثلة اللبنانية على الإنتقادات التي تعرضت لها بسبب صورها الجريئة، ونشرت عبر حسابها في "تويتر" بمقولةٍ لمغني الراب الأميركي ليكراي موور: "إذا كنت تحيا لإرضاء الناس، فإنك ستموت من رفضهم".

كما نشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستوري على "إنستغرام، يحمل نصائح لحماية النفس من الآخرين الذين لا يحترمون خصوصيات الناس ويستخدموت الفاظ مسيئة، وعلقت عليه انها تتمنى لو وضعت إشارة للأشخاص الذين يحتاجون سماع هذا الكلام، مؤكدة انها اختارت أن تكون على طبيعتها في عالم مزيف بحسب تعبيرها.

وعلى صعيد آخر، تألقت نادين نجيم في الموسم الرمضاني السابق إلى جانب الممثل السوري قصي خوري، من خلال مسلسل وأخيرا، الذي حقق نجاحا كبيرا وحصد نسب مشاهدة عالية