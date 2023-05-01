انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب على كرسي متحرك ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو ان ظهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بين جمهورها في دبي، بعد غيابها لفترة طويلة، لم يكن مثاليا بالقدر الذي أرادته، وخاصة بعد سقوطها على المسرح، والتحامل على الألم لساعات حتى أنهت حفلها واللقاء الإعلامي الذي أعقبه.

وبحسب التقرير الذي كشفه برنامج ET بالعربي، أمضت شيرين ثلاث ساعات على المسرح وفي اللقاء الصحفي، قبل أن تتمكن من الذهاب إلى المستشفى لمعاينة الإصابة التي تعرضت لها أثناء السقوط.

وأكد التقرير أن الفنانة المصرية، رفضت استخدام الكرسي المتحرك، ولكنها أُجبرت في النهاية على استخدامه داخل المستشفى من شدة الألم الذي كانت تشعر فيه بقدمها.

وتعرضت عبد الوهاب لتورم في قدميها وكدمات زرقاء، لكن تبين انها لم تتعرض لكسر أو إصابة خطيرة بعد التأكد من نتائج الفحوصات والأشعة التي أجرتها، وتلقت حقن مسكنة للألم فقط، ورفضت المبيت في المستشفى.

الجدير بالذكر، ان الفنان حسام حبيب، رافق زوجته منذ لحظة وصولها إلى المستشفى، وحتى خروجها منه فجرا، بعد الخضوع لعدة فحوصات للإطمئنان عليها.