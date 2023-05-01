توفيق عبد الحميد يطلب من جمهوره الدعاء بعد سقوطه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 02:27 مساءً - نشر الفنان توفيق عبد الحميد بوست عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " فيسبوك"، وأعلن فيه أنه سقط مرة أخرى على ظهره مما زاد من آلامه، وأثّر ذلك على حالته النفسية، فأصبح أكثر عصبية من قبل بسبب ظروفه الصحية، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب توفيق قائلا: للأسف أنا وقعت تاني على ضهري، وتعبان جدًا، وألم الظهر قاسي مخليني عصبي، عفوا إذا حد فهم كلامي غلط يعز عليّا زعلكم .. معلش غصب عني.

جدير بالذكر، أن الفنان توفيق عبد الحميد يعود إلى المسرح من خلال مسرحية جديدة تعرض على المسرح القومي للمخرج ناصر عبد المنعم، والمسرحية مستوحاة من نص «أغنية البجعة» لتشيكوف، ولكن تم عمل مسارات مختلفة للعرض ولم يستقر على فريق العمل حتى الآن.