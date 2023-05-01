انت الان تتابع خبر وفاة الفنان مصطفى درويش والسبب يهز الوسط الفني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -بخبر هز الوسط الفني، أعلن هاني درويش، خبر وفاة شقيقه الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عاما، عبر حسابه في فيسبوك، ونشر موعد تشييع الجنازة ومكانها.

وبدورها أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، هذا الخبر المؤسف، خلال الساعات القليلة الماضية، وقالت فى تصريح خاص لـموقع "اليوم السابع" إن وفاة درويش كانت بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

ونعى الفنان الراحل، عدد كبير من نجوم مصر الذين عبروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل، عن حزنهم وصدمتهم بوفاة مصطفى درويش المفاجئة، ومن أبرزهم الفنان محمد هنيدي، المخرج عمرو سلامة، الفنان عصام السقا، الفنان حسني شتا، وغيرهم.

الجدير بالذكر أن مصطفى درويش بدأ مسيرته الفنية عام 2011 من خلال فيلم كف القمر، ثم جسد أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، أبرزها مسلسل ب100 وش، مسلسل خيانة عهد، وكان آخر ظهور درامس له في موسم رمضان الفائت من خلال مسلسل سره الباتع.