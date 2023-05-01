انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. بفستان مكشوف علي البحر ي ندى الكامل تخطف قلوب متابعيها بالاسود القصير..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صاحبه الاثاره والمتعه الدائمه على مواقع الت واصل صاحبه الاعمال وزوجه السابقه للفنان احمد الفيشاوي حيث دائما ما تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحتها الخاصه ببعض الصور التي تبرز وتبرز انوثتها الطاغيه حيث دائما ما تقوم ندى الكامل بنشر صور جريئه لها بملابس في غايه الروعه والجمال.

وحرصت سيده الاعمال الشهيره التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو فستان من اللون الازرق مفتوح بدرجه كبيره جدا والذي اذهل الجميع حيث عرفت ندى الكامل بملابسها الانيقه واحدث صيحات الموضه.

وعبر جمهور نادي الكامل عن رشقتها واناقتها الطاغيه وصورها وملابسها التي تظهر بها على موقع التواصل الاجتماعي والضجه التي احدثتها مع الفنان احمد الفيشاوي في العديد من المهرجانات وعدد القبلات التي تتبادلها امام الكلمات مع طريقها السابق احمد الفيشاوي الذي اتت شهره ندى الكامل من خلالها.

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة ، بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى في مجال البناء والعمارة والتطوير العقاري