انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. ندى الكامل تظهر في وصله رقص بلدي بقميص اسود نار..ومتابع كسحت لورديانا وفيفي عبده والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت سيده الاعمال المشهوره جدا التي خطبت الانظار بجمالها باطلاله الجمال انها سيده الاعمال المعروفه بالقبلات الحاره التي تاخذها مع طلقها السابق احمد الفيشاوي.

حيث ظهرت لدى الكامل باطلاله ونشرت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصه على الانستقرام عده صور وهي ترتدي فيها توب من اللون الموف ونسقت عليه بليزر من اللون الاسود القصير جدا وتركت لدى الكامل الجزء العلوي منه مفتوح بطريقه كبيره واظهرت جزء كبير من جسدها وتركت ساقيها من دون اي ملابس عليهم.

ندي الكامل هي سيده اعمال مشهوره جدا تعمل في تعمل في تصميم الازياء وتملك شركه مقاولات كبيره جدا واعجبها كثير من المتابعين بصور هذا الكامل التي تقوم بنشرها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام بعد طلاقها من الفنان احمد الفيشاوي.