يسرا ردًا على حملة الهجوم عليها: مش أول ولا آخر مرة هنتشتم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:29 صباحاً - ردت الفنانة يسرا، على حملة الهجوم عليها بعد مشاركتها في المسلسل الرمضاني 1000 حمد الله على السلامة.

وقالت يسرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الاعلامي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "مبحبش أرد على أي نقد، والرد بيقلل من قيمة أي حاجة ولا برد على اللي بيشتمني ولا اللى بيشخط فيا لأن مش أول مرة هنتشتم ولا آخر مرة هنتشتم وكل واحد حر اللى عايز يتفرج يتفرج واللى مش عايز يتفرج ميتفرجش".

وتابعت يسرا: "الرد علي اللى بيحاولو يشوهوا أي حاجة تضييع مجهود ووقت، الرد بس على اللي يستحق، أقل من أسبوع من العرض فوق الـ150 مليون مشاهدة لمسلسل 1000 حمد الله على السلامة على التيك توك