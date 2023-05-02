انت الان تتابع خبر اتفرج بالصوت والص. .. أجمل مشهد في تاريخ ملكة الاغر اءبمولة سهير رمزي مع عادل امام والذي كان بسببه سوف يتم منع الفيلم من العرض من فيلم رساله الي الوالي.. وال. .. والجمهور غلبتي فيلم رساله الي الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفنانه المصريه الشهيره للغايه سهير رمزي التي تعتبر واحده من اساطير الفن المصري قديما وحديثا الذي قدمت العديد من الافلام القويه.

واستطاعت ان تنال العديد من الجوائز الفرديه بسبب دورها في العديد من الافلام وتعتبر سهير رمزي من اقدم الفنانات في السينما المصريه ودخلت السينما في سن صغير للغايه.

شاركت في العديد من الاعمال ولعل اول دور لها هو فيلم صحيفه سوابق الذي تم عرضه عام 1956 وشاركت فيه بسن صغيره بعد ذلك قررت العمل بعد اربع سنوات منهم وشاركت في فيلم البنات والصيف.

قدمت العديد من الاعمال الفنيه الرائعه ومن ابرز افلامها ممنوع في ليله الدخله مع الفنان عادل امام وايضا حتى لا يطير الدخان