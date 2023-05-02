انت الان تتابع خبر الجديد شديد .. رد صادم من الفنانة نانسي عجرم بعد ما فعله هذا الشاب علي المسرح معها..ومتابع عادي دي قبلة يا فنانة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، لموقف محرج خلال حفلها الأخير في العاصمة العراقية بغداد ، مما جعلها في حيرة من أمرها بشأن رد الفعل المناسب على الحادث. استخدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم دبلوماسيتها المعتادة وابتسامتها الودية لتجاوز الوقف.

وأثناء تواجدها على خشبة المسرح للغناء ، حمل أحد المعجبين الذين حضروا الحفل يد نانسي عجرم وقبّلها باستمرار ، رافضًا السماح لها بالرحيل ، الأمر الذي وضع نانسي في موقف حرج وتعرضت الفنانه نانسي عجرم الى العديد من المواقف المحرجه قبل ذلك بسبب جمالها ورشقتها ولمستها الطاقيه التي جعل الجمهور يقوم بهذه الافعال اتجاه النجمه نانسي عجرم.

شدّت نانسي عجرم يدها بلطف ، وطلبت من المعجبة بابتسامة هادئة أن ترد يدها بأسلوب دبلوماسي وبنكتة لم تفسد أجواء الحفلة التي لفتت صوتها الحبيب.

تركت المعجب يد نانسي عجرم في النهاية لتواصل غنائها وعرض فقراتها على المسرح دون تكرار مرة أخرى ، الأمر الذي جعل الناشطين يمتدحون رد فعلها الهادئ.