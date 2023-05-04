انت الان تتابع خبر اقلعيه بالراحه علشان ما تتعبيش.. تخريب فيديو جديد لفنان مشهور مع منى زكي في فيلم اصحاب الاعزاء وجعلها تخلع بطريقه في غايه الجراءه.. يا ريتني كنت انا مكانه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصبرك مواقع التواصل الاجتماعي وقائمه بحث جوجل بلاي والسوشيال ميديا بصوره كبيره جدا بعد عرض فيها اصحاب العزاء على منصه نتفليكس الذي لقى انتقادات كبيره جدا بسبب المشاهد الجريئه الساكنه التي جعلت الجمهور في حاله غضب شديد جدا بسبب ما فعلته النجمه منى زكي في فيلمها اصحاب ولا اعزاء.

حيث ظهرت منى زكي في هذا الفيلم اطلاله ومشهد قوي جدا لم نكن نعتاد عليه من الفنان منى زكي حيث ظهرت في احد المشاهد وهي تقوم بخلع الاندروير الخاص بها وضعه في شنطتها الى بعض المشاهد القويه الاخرى والالفاظ الخارجه التي انتقدها العليد من جمهورها ومحبيها.

ولقى الفيلم عدد مشاهدات كبيره جدا على منصه نتفليكس والتي جاء ايرادات النجمه الكبيره منى زكي ما يقارب 19 مليون جنيه الامر الذي جعلها تتصدر المشهد في الاونه الاخيره بسبب المشاهد القويه التي شاركت فيها منى زكي.