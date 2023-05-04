انت الان تتابع خبر الجديد شديد.. صافيناز وصله رقص جديده بالاسود و البدلة وقعت منها وكل حاجه بانت..ومتابع لمي اللحم الأبيض يا فنانة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الراقصه الاستعراضيه والفنانه الكبيره التي خطفت الانظار بجمالها من زملائها الى مصر الراقصه الارمانيه صافيناز والتي خطفت الانظار بسبب راسها وبسبب جمالها وبسبب كوبري صدرها الذي جعلها تصدر موقع التواصل تحققت نجاحا كبيرا جدا منذ ان جاءت الى مصر.

زهره الراقصه الارمانيه صافيناز في مقطع فيديو لها نشرته على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي وظهرت في وهي ترتدي بدله رقص مكشوفه بطريقه كبيره جدا وبدات ترقص على احد الاغاني للفنان عبد الحليم حافظ على اغنيه موعود والتي اظهرت فيها صدرها بطريقه كبيره جدا واظهرت فيها جسدها وانوثتها ورشاقتها بطريقه غايه الروعه.

نجاح كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صافيناز من وصلات رقص استخدمت فيها منحنيات جسمها بطريقه كبيره جدا الى جانب الافلام التي شاركت فيها الفنانه والراقصه الاستعراضيه صافيناز في العديد من الافلام نجاحا كبيرا جدا.