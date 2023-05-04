انت الان تتابع خبر هو انت مأخذ إيه النهارده كفاية يا باشا .. اقوى مشهد من فيلم رساله الي الوالي بطولة ملكة جمال لبنان سهير رمزي مع عادل امام هجم عليها كالوحش بسب جمالها والمخرج يأمر بمواصلة التصوير!! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الفنانة سهير رمزي فتاة أحلام العديد من الرجال من أبناء جيلها، ورغم زواج الفنانة 10 مرات، إلا أنها تمنت الزواج من أحد الفنانين المشهورين ولم تنجح في ذلك.

الفنان الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه

وخلال لقاء سابق لها مع الإعلامية “وفاء الكيلاني”، أكدت الفنانة سهير أن الفنان الذي تمنت الزواج منه هو “كمال الشناوي”، إذ قالت :”بالتأكيد كمال الشناوي كان نفسي يكون من ضمن أزواجي بس فلت مني”

وعن سبب تعدد زيجاتها أكدت الفنانة أنه يعود لحرمانها من الأب والأخ والابن، فكانت تشعر بضرورة وجود الرجل في حياتها، معبرة: “كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها”.

مسلسل أم البنات

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير هو مشاركتها في السبق الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل “أم البنات” بجانب عدد من النجوم أبرزهم: ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبدالجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر على ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة،وآخرون.

وقصة المسلسل تدور حول شخصية أم لخمس بنات “سهير رمزي” تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، وتناقش حال المراهقين والشباب وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الام في قضية مقتل أحد رجال الاعمال، وتتوالى الأحداث في إطار درامي..